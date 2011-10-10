Есть скрипт табов тут как он выглядит http://livedemo00.template-help.com/wt_34259/index.html нужно зеркально отразить, при этом, что бы работал. На прикрепленной картинке то как он должен выглядеть! Общаюсь через скайп обращайтесь! мой скайп brndcrte
Разработка калькулятора для сайта
Требуется разработать калькулятор для расчета стоимости типовых мебельных изделий из ДСП: шкаф-купе, компьютерный стол, тумба, гардеробная. Калькулятор должен включать стандартные для веб-калькулятора элементы (элементы формы), а также изображение прототипа изделия, динамично меняющееся при изменении параметров изделия.
Предполагаемые технологии реализации: flash, javascript
Ссылки на примеры:
- www.slidy.ru/calculator.h...
- www.lmebel.ru/page-price/ (не хватает анимации)
Заявки фрилансеров
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