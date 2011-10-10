Написать 1 регулярное выражение для PHP

Есть скрипт табов тут как он выглядит http://livedemo00.template-help.com/wt_34259/index.html нужно зеркально отразить, при этом, что бы работал. На прикрепленной картинке то как он должен выглядеть! Общаюсь через скайп обращайтесь! мой скайп brndcrte