На сайте установлена форма обратной связи партнерской программы. Нужно создать форму обратной связи аналогичную партнерской и написать скрипт, который бы: проверял поля на правильность заполнения в моей форме, брал данные из моей формы ...
Создание модуля "корзина" на Dle 9.х
Что необходимо:
1. заказы скидываются в корзину,плюсуются по сумме пример http://ebong.ru/vesi.html
1.1 в корзине есть возможность удалить товар.Так же если человек заказал 2 одинаковых предмета они просто умножаются на 2,а не два раза добавляются.
2.есть возможность выбрать для новости "скидка" в таком случае две цены одна из которых перечеркнута.
3.при нажатии кнопки "добавить в корзину" полупрозрачная картинка того что добавляли,перлетает в корзину.Опять же пример: http://ebong.ru/vesi.html
4.Заказать может не зарегестрированный пользователь,рядом с формой зарегестрироваться,должна выводиться форма - оформить заказ без регистрации,где есть несколько основных полей без подробной информации.Вся информация с этого поля высылается мне на емэил.Так же на этой же странице выбора вида заказа должны быть надписи -зказать по телефону,скайпу.
5.В форме заказа необходимо сделать способ доставки,опять таки пример того же сайта:http://ebong.ru/index.php?route=checkout/shipping
в общем то в кратце необходимо сделать аналогичную систему заказа,как на сайте для примера + те доработки,что у казал.
Все необходимо оформить в виде инструкции,ставить модуль буду сам.
Сколько это будет стоить.Сроки.Ваши предложения.Рассмотрю готовые решения.
Если дело в цене,указывайте какие пункты можете реализовать за высталвенную цену и сколько будет стоить следующий отдельный пункт.
Заявки фрилансеров
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