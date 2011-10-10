Доработать джумлу 1.015

доработка следующая:

На сайте две страницы, доступ к которым под паролем:

http://mastervoyage.ru/content/view/1580/1861/ - для агентов; и

http://mastervoyage.ru/content/view/1581/1862/ - для частных лиц.

Сейчас на обе страницы можно зайти под одним и тем же паролем. Например, пароль: agent, логин: agent

Необходимо сделать доступ к странице агентов под уникальным отдельным паролем, чтобы частные лица не могли зайти туда.

И чтобы агенты не могли под своим паролем войти на страницу для частных лиц.

Для агентов - один единственный пароль.

Для частных лиц - возможность создания множества паролей. (или как минимум один общий пароль)

оплата по факту - плачу всегда - см. отзывы. или край безопаска.