Фикс для jquery (сайт на ASP)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок187 просмотров

Сайт написан на классическом ASP, база mssql, выделенный сервер. В аккаунтах пользователей существует функционал мульти-загрузки изображений.

Для загрузки используется jquery компонент Uploadify. В Хроме у пользователей возникают ошибки IO errors при загрузке изображений. Компонент не способен нормально работать в Хроме.

Задача: найти другой компонент для загрузки нескольких изображений одновременно и заменить им uploadify в аккаунте пользователя.

jQuery
14 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров