Фикс для jquery (сайт на ASP)

Сайт написан на классическом ASP, база mssql, выделенный сервер. В аккаунтах пользователей существует функционал мульти-загрузки изображений.

Для загрузки используется jquery компонент Uploadify. В Хроме у пользователей возникают ошибки IO errors при загрузке изображений. Компонент не способен нормально работать в Хроме.

Задача: найти другой компонент для загрузки нескольких изображений одновременно и заменить им uploadify в аккаунте пользователя.