Проблема с каталогом файлов, сайт на SmallNuke

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Доброго времени суток!

Нужны спецалисты, знакомые со SmallNuke, чтобы решить следующую проблему:

уже некоторое время с сайта пользователям невозможно скачать файлы, которые находятся в каталоге файлов сайта.

Жду предложений.

14 лет назад
Max_Johnes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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