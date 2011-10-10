Сайт на Drupal + псевдокалькулятор

Добрый день, необходимо установить дизайн на друпал (пока дизайна нет, примерно что будет показать могу)

наполнить разделы переданным вам текстом

хост будет предоставлен

нужен будет www. kasko777 .ru/calc.html такой же "калькулятор"

2 закладки: ОСАГО, КАСКО. Со своими полями, заполняются пользователем и передаются на почту. Менеджер перезванивает и говорит цену. То есть на сайте ничего не считается, только передача данных на почту.

просьба указывать в заявке цену и сроки