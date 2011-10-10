Сайт на Drupal + псевдокалькулятор

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Добрый день, необходимо установить дизайн на друпал (пока дизайна нет, примерно что будет показать могу)

наполнить разделы переданным вам текстом

хост будет предоставлен

нужен будет www. kasko777 .ru/calc.html такой же "калькулятор"

2 закладки: ОСАГО, КАСКО. Со своими полями, заполняются пользователем и передаются на почту. Менеджер перезванивает и говорит цену. То есть на сайте ничего не считается, только передача данных на почту.

просьба указывать в заявке цену и сроки

Drupal
14 лет назад
Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание предпросмотра страниц на сайте

    $80

    Необходимо отображать содержимое странице по заданной ссылке при наведении курсора на значок предпросмотра. Пример: http://stezja.kiev.ua/index0.php?_query=Pages./pages/init - для активации предпросмотра наведите курсором на лупу возле пункта меню. Требования: 1. ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать на jquery

    $5

    Есть ссылки при нажатии на них должен скрываться контент и отображаться форма регистрации логина, также есть менюшка по нажатию на нее должна скрываться регистрация логин и отображаться контент из меню. Сделать со стандартными эффектами. ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать флешку.

    $100

    Сайт all4bath.ru Задание: Нужна переделать флешку с наливающей ванной в следующий вид, добавить к ней ножку от фужера и вставить соломку будто это фужер для мартини. Сделать нужно очень красиво.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP, самописный движок, внести изменения

    $150

    цмс самописная, необходимы доработки по формированию цены и карзины. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести веб-сайт на другой хостинг

    Нужно перенести вебсайт (интернет-магазин) на другой хостинг. Сайт на Drupal, после апгрейда сервера хостерами с PHP 5.2 на PHP 5.3 выдает ошибки. Нужно перенести сайт на хостинг с поддержкой PHP 5.2 (хостинг есть). ...

    DrupalPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин на Bitrix

    Нужно сделать интернет-магазин на базе 1С-Битрикс. На начальном этапе - без платежных систем, синхронизации с 1С, заказы должны сохраняться в базе и уведомления приходить на почту. В дальнейшем это все нужно будет реализовать, в качестве ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фикс для jquery (сайт на ASP)

    $40

    Сайт написан на классическом ASP, база mssql, выделенный сервер. В аккаунтах пользователей существует функционал мульти-загрузки изображений. Для загрузки используется jquery компонент Uploadify. В Хроме у пользователей возникают ошибки IO errors при загрузке изображений. ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать джумлу 1.015

    доработка следующая: На сайте две страницы, доступ к которым под паролем: http://mastervoyage.ru/content/view/1580/1861/ - для агентов; и http://mastervoyage.ru/content/view/1581/1862/ - для частных лиц. Сейчас на обе страницы можно зайти под одним ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок каталога продукции, более 7000 наименований

    Нужно взять существующий движок каталога продукции / интернет магазина (можно платный) и доработать его под наши требования: В основном он должен работать по поиску товаров или услуги (примерно как на Яндекс Маркете). 1. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить ошибку с Drupal Queue (Drupal 7)

    Здравствуйте! Есть модуль, который проверяет позиции в гугле через Drupal Queue Модуль работал нормально уже несколько месяцев. Пару дней назад количество элементов в очереди перестало уменьшаться. Нужно исправить эту проблему. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад