Сделать вывод данных из базы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок207 просмотров

Будет база данных для турсайта - vita-travel.com.ua

Данные будут храниться с удобной структурой.

Надо выводить 3 вида страниц:

1. Выбор стран под определенный тип тура, например: http://www.vita-travel.com.ua/avia-turi.html

2. табличка с турами для нужной страны, например: http://www.vita-travel.com.ua/avia-turi/523-avia-112.html

3. конкретный тур, например: http://www.vita-travel.com.ua/ekonom-turi/2011-09-07-19-22-04/439.html

Все это должно быть между собой перелинковано.

HTML
14 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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