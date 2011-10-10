Разработка плей-листа на flash.

1)Имеються папки с музыкой, при заходе на страницу нужно передавать во флешку

а) id папки с которой

б) xml с путями к файлам где

нужно брать mp3 файлы и выводить список в соответствии с дизайном.

2) Далее нужно сделать вывод текста песни, передавать из флеша какой-то ответ (название песни) после нажатия на play, что бы можно было понимать какая песня и грузить текст через скрипты.