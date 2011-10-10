Доброго времени суток! Нужны спецалисты, знакомые со SmallNuke, чтобы решить следующую проблему: уже некоторое время с сайта пользователям невозможно скачать файлы, которые находятся в каталоге файлов сайта. Жду предложений.
Разработка плей-листа на flash.
1)Имеються папки с музыкой, при заходе на страницу нужно передавать во флешку
а) id папки с которой
б) xml с путями к файлам где
нужно брать mp3 файлы и выводить список в соответствии с дизайном.
2) Далее нужно сделать вывод текста песни, передавать из флеша какой-то ответ (название песни) после нажатия на play, что бы можно было понимать какая песня и грузить текст через скрипты.
Заявки фрилансеров
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