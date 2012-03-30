Нужно интегрировать Payonline в WP e-commerce. Т.е. взять шаблон любого эсквайера из папки merchants, например, Paypal и переименовать там все переделать под Payonline Шаблон начинается так ...
Проект на основе системы Drupal
Требуется разработчик под проект на основе системы Drupal. Проект рассчитан на 4-5 недель. С нашей стороны предоставляем полностью сверстанные страницы сайта и ТЗ.
Основные требования к кандидату:
— ответственность и возможность связаться на протяжении дня.
— уверенные знания PHP, MySql, Javascript
— портфолио с заверешенными проектами на Drupal
Стоимость услуг оговаривается
Выбранный исполнитель
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