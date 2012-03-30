Проект на основе системы Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки208 просмотров

Требуется разработчик под проект на основе системы Drupal. Проект рассчитан на 4-5 недель. С нашей стороны предоставляем полностью сверстанные страницы сайта и ТЗ.

Основные требования к кандидату:

— ответственность и возможность связаться на протяжении дня.

— уверенные знания PHP, MySql, Javascript

— портфолио с заверешенными проектами на Drupal

Стоимость услуг оговаривается

DrupalJavaScriptMySQLPHP
14 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1000
14 дней
Огромное спасибо за проделанную работу. Если данный специалист берется за проект, можно быть на 100% уверенным, что Вы получите желаемый результат.
Рекомендую!

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krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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