Нужен JS для сайта

Привет.

Необходимо сделать онлайн журнал на яваскрипте (желательно jquery). Нужно реализовать максимально реалистичное перелистывание страниц. Можно за базу использовать вот этот скрипт http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/

1) при перелистываении надо сделать звук шуршания (страниц будет около 300)

2) нужно, чтобы html был чистый и без всякой хрени (как тут http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/)

3) нужно, чтобы при перелистывании менялся урл (подойдет динамическая часть урла после решетки: dfdf.ru/list#1..300)

4) нужно, чтобы при открытии урла с #115 открывалась 115-ая страница журнала и т.д. для всех страниц

5) нужно сделать кнопки для соц сетей, чтобы !открытая страница! публиковалась в соц сети

6) нужно сделать кнопку "печатать", чтобы отображаемый разворот журнала печатался

7) нужно, чтобы Ctrl+вправо(влево) перелистывали страницы

8) надо, чтобы пользователь мог отметить некоторые страницы звездочкой, а потом нажать на кнопку "избранное" и ему показался список отмеченных страниц. И чтобы этот список

Верстальщие есть, админка будет настроена на выдачу html по верстке. Надо будет на готовом html настроить все эти эффекты.

+ будет доп работа по этому же проекту: настроить проигрывателя мелодий и т.п.