Привет. Необходимо сделать онлайн журнал на яваскрипте (желательно jquery). Нужно реализовать максимально реалистичное перелистывание страниц. Можно за базу использовать вот этот скрипт http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/ 1) при перелистываении надо сделать звук ...
Экспорт e-mail адресов пользователей сайта
На блоге WordPress накопилось 5500 зарегистрированных пользователей, необходимо экспортировать e-mail адреса этих пользователей в файл .txt Все адреса должны идти через запятую без пробелов.
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