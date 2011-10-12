Экспорт e-mail адресов пользователей сайта

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Завершен8 заявок199 просмотров

На блоге WordPress накопилось 5500 зарегистрированных пользователей, необходимо экспортировать e-mail адреса этих пользователей в файл .txt Все адреса должны идти через запятую без пробелов.

WordPress
14 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lutikman
Леонид 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу сделал быстро и качественно!!! Рекомендую!
Сотрудничать советую

Заявки фрилансеров

lutikman
Леонид 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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