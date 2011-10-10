Нужно написать для extJS 3

При перетягивании узла из дерева заполняется одно визуальное поле , которое выглядит как textfield, но отображает как в приложенном файле.

Так же в этом extend'е должно существовать hiddenField, которое будет заполняться идентификаторами узлов дерева через пробел и которое будет отправляться формой серверному скрипту после отправки формы.