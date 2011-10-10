Скрипт или программка (слежка ВКонтакте)

Нужна очень простенькая программка или скрипт для личных целей чтобы висела в трее если это прога, и следила за списком анкет вконтакте. А именно когда человек входит (онлайн) и когда уходит (оффлайн).

Т.е. зашел у меня оповещение сразу же как можно скорее ! Это очень важно т.е. как только онлайн мгновенное оповещение что он онлайн, как только он ушел также оповещение. Внутри проги/скрипта должен быть список онлайн и оффлайн страниц. например "алена иванова онлайн"

Ну если предлагаете скрипт то как сделать его наиболее быстрым и удобным для получения оповещений?

Вроде всё. Нужно срочно!