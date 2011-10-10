PHP скрипт - поиск в строках

Скрипт на языке PHP

1. Берем файл TXT со списком ключевых слов

2. Берем первое ключевое слово из первой строки и разбиваем его на отдельные слова

3. Берем другие файлы TXT со списками ключевых слов (т.к. один файл много весит, я его разбил на несколько)

4. Ищем строки по каждому слову из п.2 во всех файлах из п.3

5. Найденные строки складываем, перемешиваем и делим на файлы TXT по 100 строк, названия файлов от 1 до ...

6. Создаем папку с названием 1 и сохраняем в нее все файлы.

7. Начиная с п.1 тоже самое пока не закончится список из п.1, в каждом цикле название папки увеличивается на 1