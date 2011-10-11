ХостЦМС - прокрутка содержимого фотогалереи

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо вывести содержимое 2 фотогалерей в два блока с прокруткой; вставить два таких блока в карточке товара; при добавлении фото в галерею, они должны автоматически появляться в блоке.

Изображения должны по клику открываться в лайтбоксе.

В предложениях указывайте, пожалуйста, цены и сроки, примеры похожих работ

14 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров