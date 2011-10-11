К готовому сайту необходим скрипт.
ХостЦМС - прокрутка содержимого фотогалереи
Необходимо вывести содержимое 2 фотогалерей в два блока с прокруткой; вставить два таких блока в карточке товара; при добавлении фото в галерею, они должны автоматически появляться в блоке.
Изображения должны по клику открываться в лайтбоксе.
В предложениях указывайте, пожалуйста, цены и сроки, примеры похожих работ
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