Мастер титульных листов

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки175 просмотров

Нужен мастер титульных листов для сайта.

аналогичный этому:

http://www.zachetka.ru/referat/titlewizard/

желательно, чтобы код был в одном файле.

Сроки? цена?

14 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров