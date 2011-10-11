Необходим скрипт парсинга сайта oднoклaccники. 1. Парсинг обсуждения из групп. 2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со словом "автомобили" и спарсить их. 3. Продолжение ...
Мастер титульных листов
Нужен мастер титульных листов для сайта.
аналогичный этому:
http://www.zachetka.ru/referat/titlewizard/
желательно, чтобы код был в одном файле.
Сроки? цена?
Заявки фрилансеров
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