Нужно сделать поиск на сайте smotry-film.ru. Движок самопис. Все работало нормально. До недавнего времени. Недавно перестал искать. Вводишь название фильма пишет что фильм не найден. Все фильмы берутся из КАНТАКТА а описание из kinopoisk.ru
Скрипт парсинга Однoклaccники
Необходим скрипт парсинга сайта oднoклaccники.
1. Парсинг обсуждения из групп.
2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со словом "автомобили" и спарсить их.
3. Продолжение предыдущего пункта - группы, которые спарсил скинуть в файл, например ok.txt, а те что не удалось, либо закрытые в другой файл.
4. Добавление возможности разбиения полученного контента на части. Т.е., к примеру, указать 500 топиков. Спарсив 1000 скрипт должен разбить на 2 файла по 500 топиков.
5. Импорт полученного результата в CMS (обсуждается с исполнителем).
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