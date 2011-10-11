Скрипт парсинга Однoклaccники

Необходим скрипт парсинга сайта oднoклaccники.

1. Парсинг обсуждения из групп.

2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со словом "автомобили" и спарсить их.

3. Продолжение предыдущего пункта - группы, которые спарсил скинуть в файл, например ok.txt, а те что не удалось, либо закрытые в другой файл.

4. Добавление возможности разбиения полученного контента на части. Т.е., к примеру, указать 500 топиков. Спарсив 1000 скрипт должен разбить на 2 файла по 500 топиков.

5. Импорт полученного результата в CMS (обсуждается с исполнителем).