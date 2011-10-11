Скрипт парсинга Однoклaccники

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Необходим скрипт парсинга сайта oднoклaccники.

1. Парсинг обсуждения из групп.

2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со словом "автомобили" и спарсить их.

3. Продолжение предыдущего пункта - группы, которые спарсил скинуть в файл, например ok.txt, а те что не удалось, либо закрытые в другой файл.

4. Добавление возможности разбиения полученного контента на части. Т.е., к примеру, указать 500 топиков. Спарсив 1000 скрипт должен разбить на 2 файла по 500 топиков.

5. Импорт полученного результата в CMS (обсуждается с исполнителем).

14 лет назад
Hsite2k
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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