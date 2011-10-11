Поправить скрипт парсинга - написан на пхп

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Суть:

Парсятся xls файлы - детализации звонков по номерам абонента.

Проблема:

Из всех звонков за один день записывается только один. В результате в исходном файле могло быть 1000 звонков, а в базу пишется только 30 (по количеству дней в месяце). Нужно чтобы писались все звонки.

Оплата:

- рубли (WMR, Я Деньги или Киви кошель)

- оплата по факту после тестирования

PHP
14 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад