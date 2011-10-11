Написать парсинг новостей и обзоров по быт. техн.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Написать парсинг новостей и обзоров по быт технике, и добавить это на наш сайт интернет магазина бытовой технике - по разделам, чтоб новости и обзоры парсились автоматически, редактировались для нашего сайта, если надо и добавлялись. Нужна возможность настройки - вкл, выкл парсинг, частота обновления, макс количество статей за период, и возможность ручного редактирования через админку

14 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров