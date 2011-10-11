Интеграция и настройка поискового движка Sphinx для проекта zakonprost.ru (поиск по документам, законодательству). В настоящей момент уже реализован на сайте, требуется настроить и повысить точность поисковой выдачи. Сейчас просто никакая.
Написать парсинг новостей и обзоров по быт. техн.
Написать парсинг новостей и обзоров по быт технике, и добавить это на наш сайт интернет магазина бытовой технике - по разделам, чтоб новости и обзоры парсились автоматически, редактировались для нашего сайта, если надо и добавлялись. Нужна возможность настройки - вкл, выкл парсинг, частота обновления, макс количество статей за период, и возможность ручного редактирования через админку
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