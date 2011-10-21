Обновить форум phpbb 2.0 до последней версии

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Завершен2 заявки113 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Существует форум phpbb 2.0 с расширенным функционалом в шапке (вывод новостей с dle через базу данных DLE, баннеры). Требуется его обновить до версии 3.0.9 (если не ошибаюсь - на сегодняшний день это последняя версия) с сохранением расширенного функционала (желательно подключить всё через hooks, чтобы не править файлы форума).

Важно: сам шаблон сделать сначала на локалке, а затем обновлять форум на сайте, чтобы само обновление заняло не большой период времени. Заявки скрыты, от вас сроки и сумма. Оплата будет через вебмани.

DLE
14 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$35
7 дней
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Заявки фрилансеров

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад