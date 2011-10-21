Обновить форум phpbb 2.0 до последней версии

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Существует форум phpbb 2.0 с расширенным функционалом в шапке (вывод новостей с dle через базу данных DLE, баннеры). Требуется его обновить до версии 3.0.9 (если не ошибаюсь - на сегодняшний день это последняя версия) с сохранением расширенного функционала (желательно подключить всё через hooks, чтобы не править файлы форума).

Важно: сам шаблон сделать сначала на локалке, а затем обновлять форум на сайте, чтобы само обновление заняло не большой период времени. Заявки скрыты, от вас сроки и сумма. Оплата будет через вебмани.