Нужна помощь с Яндекс картами

Друзья, у нас неприятность. Есть сайт на джумле. Там есть страничка, где идет селект с 3-мя клубами. При этом по умолчанию один клуб активный. И внизу соответственно показывается яндекс карта с точкой. При смене клуба на другой, без перезагрузки страницы карта меняется на другую.

Вопрос. работает не кроссбраузерно. В опере и хроме нету панели управления и скроллера увеличения-уменьшения карты. По запросу покажу сайт и дам доступы. Нужна экстренная помощь. Вероятно проблема мутная, потому что своими силами не справились. Насколько мы смогли понять, именно вот этот скроллер +- конфликтует с другими скриптами на странице и посему не отображается. Может проблема в верстке с z-индексами, но тоже не можем понять.

Жду помощи.

аська - 197294833

skype - forest_gymp