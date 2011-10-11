Интеграция и настройка поискового движка Sphinx для проекта zakonprost.ru (поиск по документам, законодательству). В настоящей момент уже реализован на сайте, требуется настроить и повысить точность поисковой выдачи. Сейчас просто никакая.
Нужна помощь с Яндекс картами
Друзья, у нас неприятность. Есть сайт на джумле. Там есть страничка, где идет селект с 3-мя клубами. При этом по умолчанию один клуб активный. И внизу соответственно показывается яндекс карта с точкой. При смене клуба на другой, без перезагрузки страницы карта меняется на другую.
Вопрос. работает не кроссбраузерно. В опере и хроме нету панели управления и скроллера увеличения-уменьшения карты. По запросу покажу сайт и дам доступы. Нужна экстренная помощь. Вероятно проблема мутная, потому что своими силами не справились. Насколько мы смогли понять, именно вот этот скроллер +- конфликтует с другими скриптами на странице и посему не отображается. Может проблема в верстке с z-индексами, но тоже не можем понять.
Жду помощи.
аська - 197294833
skype - forest_gymp
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