Delphi 2007

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Delphi 2007

Есть программа сравнения прайсов. Нужно доработать функцию распознания и простановки соответствия по основной части названия товара.

Delphi
14 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров