Проект длиной гдето на месяц. Надо сделать ГУИ на музыкальном плеере EJAY. Вообщем можно сказать что это будет похоже на музыкальный редактор, только online. TЗ пркрепленно. ТЗ на весь проект, проект большой, а я сейчас ...
Парсер цен
Нужен мониторинг на каждый день цены максимум на 250 единиц товаров всего анализировать надо где то 70 магазинов. выслушаю предложения.
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