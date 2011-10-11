Парсер цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок204 просмотра

Нужен мониторинг на каждый день цены максимум на 250 единиц товаров всего анализировать надо где то 70 магазинов. выслушаю предложения.

14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров