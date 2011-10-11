Создать интернет-сайт группы компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок231 просмотр

Необходимо создать интернет-сайт группы компаний в финансовом направлении (визитка),и сайты-подразделения (Обеспечение, Страхование, Кредитование, Девелопмент ).У компании имеется фирменный стиль. Возможны варианты оригинального дизайна концепции сайта.Функционал сайта и сайтов-подразделений: Обратная связь,Поиск по сайту,он-лайн чат со специалистом, Счетчик посещений, Готовые стандартные варианты вопросов с ответами(FAQ),и т.д. (в зависимости от сайта)

Более подробная информация будет высылаться на почтовый ящик исполнителю. Желательно реализация в удобной ЦМС системе, например Joomla.

Оплата по договоренности.

От Вас – вариант воплощения, сроки, сумма

Joomla
14 лет назад
Al_bina
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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