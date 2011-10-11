Есть проект на ror - система прохождения заказа Требуется: 1. поправить ошибки в системе. 2. доделать 3 функции вопросы в скайп savko_vadim
Сайт знакомств на CMS Joomla
Требуется собрать сайт знакомств на движке джумла 1.5 на основе компонента СВ, плюс требуемые платные плагины для СВ для организации функций:
Регистрация, профайл пользователя;
поиск по критериям;
галерея лиц;
топ 100, комментарии к фото, новые пользователи и тд.
То есть, со всеми базовыми функциями как на популярных сайтах знакомств за исключением компонента личных сообщений (переписки на сайте небудет). Разработка дизайна и модуля приема платежей не требуется. На основе данной сборки необходимо доработать новые функции по техническому заданию (ТЗ на сборку СЗ нет. Принимаем ее за классическую). ТЗ часть1 в приложении.
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