Сайт знакомств на CMS Joomla

Требуется собрать сайт знакомств на движке джумла 1.5 на основе компонента СВ, плюс требуемые платные плагины для СВ для организации функций:

Регистрация, профайл пользователя;

поиск по критериям;

галерея лиц;

топ 100, комментарии к фото, новые пользователи и тд.

То есть, со всеми базовыми функциями как на популярных сайтах знакомств за исключением компонента личных сообщений (переписки на сайте небудет). Разработка дизайна и модуля приема платежей не требуется. На основе данной сборки необходимо доработать новые функции по техническому заданию (ТЗ на сборку СЗ нет. Принимаем ее за классическую). ТЗ часть1 в приложении.