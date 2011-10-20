Написать обработчик формы контактов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Написать обработчик формы контактов без проверки содержимого полей и добавить сообщение, которое будет всплывать после нажатия кнопки отправить без перезагрузки страницы.

14 лет назад
apexis
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Ехали мы ехали и наконец приехали.
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад