Нужно следующее, общая регистрация сайта на движке DLE, форума IPB и еще одной базы.
Установить сайт на ASP.NET MVC на хостинг
Здравствуйте!
У меня есть сайт на ASP.NET MVC. У меня на локальном сервере он нормально работает.
Нужно просто установить его на хостинг.
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