Внедрить в магазин систему покупки шанса

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

Внедрить в магазин систему покупки шанса через электронную платежную систему - http://sprypay.ru/ на выигрыш товаров, которые продаются в интернет магазине. Все подробности заказа в личку. аська 400898634

14 лет назад
promonika
Ярослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров