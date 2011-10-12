ИМЕЕМ: несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк. Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; ...
Доработка Moodle
Тех.задание:
1. Сейчас авторизация в Moodle 2.1 проходит через Active Direktory. Используется RADIUS сервер. После первого входа пользователя Moodle выкидывает на страницу заполнения профиля с пустыми полями.
Необходимо чтобы обязательные поля профиля (Имя, Фамилия, e-mail, город, страна) пользователя копировались с Active Direktory, т.е. заполнялись автоматически. И пользователь при первом входе попадал на главную страницу. Профиль пользователя должен быть заблокирован, чтобы пользователь не смог его изменить.
2. Необходимо настроить подходящую нам отчетность по курсу, т.е. формировать отчеты по курсу с необходимыми нам показателями в таблице отчета (ФИО, дата первого входа, общая оценка по курсу/тесту, активность пользователя в системе в часах, новые пользователи за указанный период)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача При закрытии вкладки броузера пользователем должно открываться новое окно. Открытие нового окна не должно блокироваться ни одним из броузеров. За подробностями обращайтесь по указанным контактам в аккаунтеЗакрыт14 лет назад
- $250
Существуют скрипты php для парсинга сайта. Нужно написать модуль и настроить схему парсинга сайта через прокси. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по поддежанию работоспособности парсинга. Опыт подобной работы обязателен!Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка новостного портала, желательно на фреймворке YII (Если у кого есть опыт с ExpressionEngine2 пишите) -Высокая посещаемость, низкая нагрузка на сервера -Интеграция с соцсетями, другими порталами, коментарии -Сортировка контента ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием. 1) Поставить скрипт, настроить его 2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог 3) Подключить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Работа текущего скрипта нас не устраивает. Нужно переделать / новый настроить - расширить стандартные возможности. На ФТП падает файл с полями для каждого товара к выгрузке с 1С - его нужно ...Закрыт14 лет назад
1.Есть скрипт "дабавления ссылки на страницу в социальные сети". На сайте скрипт работает исправно. Нужен рабочий код для вставки кнопок "социалок" этого скрипта на другие сайты. При необходимости настроить сам скрипт. 2.нужен скрипт информера ...Закрыт14 лет назад
- $200
Внедрить в магазин систему покупки шанса через электронную платежную систему - http://sprypay.ru/ на выигрыш товаров, которые продаются в интернет магазине. Все подробности заказа в личку. аська 400898634Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Написать обработчик формы контактов без проверки содержимого полей и добавить сообщение, которое будет всплывать после нажатия кнопки отправить без перезагрузки страницы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! У меня есть сайт на ASP.NET MVC. У меня на локальном сервере он нормально работает. Нужно просто установить его на хостинг.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад