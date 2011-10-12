Доработка Moodle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Тех.задание:

1. Сейчас авторизация в Moodle 2.1 проходит через Active Direktory. Используется RADIUS сервер. После первого входа пользователя Moodle выкидывает на страницу заполнения профиля с пустыми полями.

Необходимо чтобы обязательные поля профиля (Имя, Фамилия, e-mail, город, страна) пользователя копировались с Active Direktory, т.е. заполнялись автоматически. И пользователь при первом входе попадал на главную страницу. Профиль пользователя должен быть заблокирован, чтобы пользователь не смог его изменить.

2. Необходимо настроить подходящую нам отчетность по курсу, т.е. формировать отчеты по курсу с необходимыми нам показателями в таблице отчета (ФИО, дата первого входа, общая оценка по курсу/тесту, активность пользователя в системе в часах, новые пользователи за указанный период)

14 лет назад
dmiser
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт-переводчик

    $1000

    ИМЕЕМ: несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк. Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; ...

    SQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java-script/flash

    Задача При закрытии вкладки броузера пользователем должно открываться новое окно. Открытие нового окна не должно блокироваться ни одним из броузеров. За подробностями обращайтесь по указанным контактам в аккаунте

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP парсинг сайта

    $250

    Существуют скрипты php для парсинга сайта. Нужно написать модуль и настроить схему парсинга сайта через прокси. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по поддежанию работоспособности парсинга. Опыт подобной работы обязателен!

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка новостного портала

    Требуется разработка новостного портала, желательно на фреймворке YII (Если у кого есть опыт с ExpressionEngine2 пишите) -Высокая посещаемость, низкая нагрузка на сервера -Интеграция с соцсетями, другими порталами, коментарии -Сортировка контента ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подключение и настройка скрипта

    $100

    У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием. 1) Поставить скрипт, настроить его 2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог 3) Подключить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется настройка и создание скриптов и т.д.

    1.Есть скрипт "дабавления ссылки на страницу в социальные сети". На сайте скрипт работает исправно. Нужен рабочий код для вставки кнопок "социалок" этого скрипта на другие сайты. При необходимости настроить сам скрипт. 2.нужен скрипт информера ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрить в магазин систему покупки шанса

    $200

    Внедрить в магазин систему покупки шанса через электронную платежную систему - http://sprypay.ru/ на выигрыш товаров, которые продаются в интернет магазине. Все подробности заказа в личку. аська 400898634

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад