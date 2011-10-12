Доработка Moodle

Тех.задание:

1. Сейчас авторизация в Moodle 2.1 проходит через Active Direktory. Используется RADIUS сервер. После первого входа пользователя Moodle выкидывает на страницу заполнения профиля с пустыми полями.

Необходимо чтобы обязательные поля профиля (Имя, Фамилия, e-mail, город, страна) пользователя копировались с Active Direktory, т.е. заполнялись автоматически. И пользователь при первом входе попадал на главную страницу. Профиль пользователя должен быть заблокирован, чтобы пользователь не смог его изменить.

2. Необходимо настроить подходящую нам отчетность по курсу, т.е. формировать отчеты по курсу с необходимыми нам показателями в таблице отчета (ФИО, дата первого входа, общая оценка по курсу/тесту, активность пользователя в системе в часах, новые пользователи за указанный период)