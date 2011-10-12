Переделать стандартный шаблон объявлений для доски объявлений AdsManager. Убрать модуль поиска из списка объявлений. Сайт: http://chastnik-info.ru/index.php/ads/1-.html Указать стоимость работ и сроки исполнения.
Добавить одну функцию в PHP скрипт
Есть скрипт Системы Активной Рекламы установленный по адресу http://skritp.cash-x.ru/
Качественный скрипт от крытый код.
Ваша задача переделать функцию Финансовой сети, чтобы были начисления в 5 уровней, чтоб работало так же как на кликах.
Скрипт сайта предоставлю.
Жду Ваши заявки!
ICQ 396494946
Skype Maks_M_a_s_t_e_r
Заявки фрилансеров
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