Добавить одну функцию в PHP скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок176 просмотров

Есть скрипт Системы Активной Рекламы установленный по адресу http://skritp.cash-x.ru/

Качественный скрипт от крытый код.

Ваша задача переделать функцию Финансовой сети, чтобы были начисления в 5 уровней, чтоб работало так же как на кликах.

Скрипт сайта предоставлю.

Жду Ваши заявки!

ICQ 396494946

Skype Maks_M_a_s_t_e_r

PHP
14 лет назад
maksmaster
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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