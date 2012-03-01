PHP скрипт - поиск в строках

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Завершен7 заявок187 просмотров

Скрипт на языке PHP

1. Берем файл TXT со списком ключевых слов

2. Берем первую строку и разбиваем ее на отдельные слова

3. Берем другие файлы TXT со списками ключевых слов (т.к. один файл много весит, я его разбил на несколько)

4. Ищем в них строки по каждому слову из п.2

5. Найденные строки складываем, перемешиваем и делим на файлы TXT по 100 строк, названия файлов от 1.txt до ...

6. Создаем папку с названием 1 и сохраняем в нее все файлы.

7. Начиная с п.1 тоже самое пока не закончится список из п.1, в каждом цикле название папки увеличивается на 1

PHP
14 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отлично разбирается в PHP, учитывает все пожелания! Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата, надеюсь на продолжение сотрудничества.

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shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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