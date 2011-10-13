Есть плагин ВордПресс который делает публикации с указанного на компьютере txt файла. За содержимое поста берется контент внутри текстовика, за название – его имя. Проблема в том, что плагин выводит названия ...
Разработка сложной социальной сети
Требуется разработка узконаправленной социальной сети, совмещенной с многофункциональным сервисом, посвященному платежной системе Webmoney.
Хотелось бы чтобы исполнитель сам подобрал базовый движок, можно платный, и предложил интересные функциональные доработки, включая вход через login.wmtransfer.com, чтобы в результате функционал имел достаточно много интересных возможностей для взаимосвязи пользователей между собой по различным вопросам, сделкам, поиску достойного партнера для совершения той или иной сделки и т.п. Помимо этого хотелось бы чтобы были внедрены различные сервисы для монетизации траффика, дающие аттестованным пользователям, например, пользоваться услугами многопользовательского магазина в качестве продавца, инвестиционного фонда, интернет-брокера, создание и управление стартапами, инвестирование и доверительное управление ими, обмен электронных валют с заявками и списанием и резервированием средств на внутреннем счете пользователя, кредитная биржа, предоставляющая возможность через социальную сеть предлагать свои пакеты кредитов, и другие, полезные и нужные на взгляд сервисы, рассматриваем любые варианты развития. Написание ТЗ также ложиться на исполнителя.
Очень хороший пример, http://ati.su/ (100 000 уникальный посетителей в сутки, десятки тысяч активных пользователей)
Проект дает возможность взаимодействовать и находить друг друга всем видам компаний и частных перевозчиков. В результате чего, всегда попутно удается загрузить машину "до упора" так сказать, что не может быть не выгодно, функционал помимо всего также на уроне, в это самое важное и в нашем проекте - множество специфичного функционала.
Дизайн предоставим мы, за качественную валидную кроссбраузерную верстку готовы доплатить.
Можем работать по договору, как юридические лица. Поэтапная оплата любым удобным способом. Просьба указывать в предложении ориентировочную цену и примерный срок реализации.т Разрешаем использование любых базовых CMS или Фреймворков, на втором будет проще насколько я понимаю, и можно будет гораздо быстрее и менее завтратно реализовать сложные функциональные интерфейсы.
Просим Вас реально оценивать свои силы и понимать, под силам ли Вам реализация такого проекта.
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