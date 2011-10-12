Создание почтовой рассылки и цикла писем которые будут автоматически генерироваться и оправляться при определенных условиях (оформили заказ, давно не заказывали, еженедельные рассылки новых товаров, с днем рождения ид.р.). База подписчиков сайта около 12 тыс.человек. рассылки ...
Поправить шаблон joomla
нужно картинку виртуального менеджера (выводится кодом в шаблоне) разместить под верхним баннером на всех страницах на сайте mebelstroy.by
нужно сделать как сейчас, но сдвинуть влево, что бы кнопка "Спросить" была видна, если слева обрежется менюшкой, то не страшно
Заявки фрилансеров
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