Поправить шаблон joomla

нужно картинку виртуального менеджера (выводится кодом в шаблоне) разместить под верхним баннером на всех страницах на сайте mebelstroy.by

нужно сделать как сейчас, но сдвинуть влево, что бы кнопка "Спросить" была видна, если слева обрежется менюшкой, то не страшно