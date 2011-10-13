Хcart изменения в TPL smarty шаблонах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

ТЗ сделано в картинках и PDF описанию. Вышлю эти материалы тому у кого реальный опыт есть модернизации/ интеграции дизайна/HTML в смарти шаблонизатор ХКарtа > v.4

Из дезайна ничего не надо выдергивать нового то есть работа с Фш не предпологается, все делается в коде шаблонов клиентской части (customer/ *.tpl)

Желательно сразу ссылки и что сделано , так же версии шаблонизатора и двига ХКарt

HTML
14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать 2 существующих проекта на php

    $1000

    Здравствуйте! Требуется программист для доработки 2 проектов на php. Проекты написаны на самописном движке с MVC архитектурой (очень простой движок). По первому проекту - готово 95%. Доработать 1 раздел ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется верстка, JS и SilverStripe

    Есть небольшой мультиязычный сайт на SilverStripe. Требуется человек, способный сверстать макеты под эту CMS, сделать на JS пару несложных слайдеров и калькуляторов с дальнейшим регулряным сотрудничеством по обновлению сайта. Просьба в ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Програмирование сайта соц. сети

    Требуеться програмирование сайта, или написание скрипта для движка социальной сети, дизайн есть, описание функционала есть, нужен человек разбирающийся в написании движков, или же постройки сайта на основе существующих движков, адекватный, опытный, простой в общении человек. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка сложной социальной сети

    $10000

    Требуется разработка узконаправленной социальной сети, совмещенной с многофункциональным сервисом, посвященному платежной системе Webmoney. Хотелось бы чтобы исполнитель сам подобрал базовый движок, можно платный, и предложил интересные функциональные доработки, включая вход через login.wmtransfer.com, чтобы в ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Коррекировка плагина ВордПресс

    Есть плагин ВордПресс который делает публикации с указанного на компьютере txt файла. За содержимое поста берется контент внутри текстовика, за название – его имя. Проблема в том, что плагин выводит названия ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Прелоадер

    нужно добавить к флеш-элементу на сайте прелоадер, т.к размер достаточно большой и не видно, есть там вообще что-то или пустое место иходники есть, fla, as2 просьба указывать примерную цену

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсинг сайтов досок объявлений

    Здравствуйте, требуется парсер объявлений недвижимости для агентства. Несколько сайтов, которые нужно просматривать, опишу что требуется, на примере avito.ru Примерный алгоритм: 1. Заходим на сайт 2. Выбираем Иркутская область 3. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить шаблон joomla

    нужно картинку виртуального менеджера (выводится кодом в шаблоне) разместить под верхним баннером на всех страницах на сайте mebelstroy.by нужно сделать как сейчас, но сдвинуть влево, что бы кнопка "Спросить" была видна, если ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад