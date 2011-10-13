Хcart изменения в TPL smarty шаблонах

ТЗ сделано в картинках и PDF описанию. Вышлю эти материалы тому у кого реальный опыт есть модернизации/ интеграции дизайна/HTML в смарти шаблонизатор ХКарtа > v.4

Из дезайна ничего не надо выдергивать нового то есть работа с Фш не предпологается, все делается в коде шаблонов клиентской части (customer/ *.tpl)

Желательно сразу ссылки и что сделано , так же версии шаблонизатора и двига ХКарt