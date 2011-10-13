Требуется верстка, JS и SilverStripe

Есть небольшой мультиязычный сайт на SilverStripe. Требуется человек, способный сверстать макеты под эту CMS, сделать на JS пару несложных слайдеров и калькуляторов с дальнейшим регулряным сотрудничеством по обновлению сайта.

Просьба в комментариях указаывать ссылки на проекты с хорошей вёрсткой и на указанной CMS.