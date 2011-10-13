Требуеться програмирование сайта, или написание скрипта для движка социальной сети, дизайн есть, описание функционала есть, нужен человек разбирающийся в написании движков, или же постройки сайта на основе существующих движков, адекватный, опытный, простой в общении человек. ...
Требуется верстка, JS и SilverStripe
Есть небольшой мультиязычный сайт на SilverStripe. Требуется человек, способный сверстать макеты под эту CMS, сделать на JS пару несложных слайдеров и калькуляторов с дальнейшим регулряным сотрудничеством по обновлению сайта.
Просьба в комментариях указаывать ссылки на проекты с хорошей вёрсткой и на указанной CMS.
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