необходимо сделать продвижение нескольких сайтов. сейчас ТИЦ 0 но домены не свежереганые. тематика кулинария и кино
SMO-специалист: продвижение в соцсетях
требуется опытный специалист по поддержке корпоративных аккаунтов в социальных сетях (интересует прежде всего Facebook, LinkedIn, Twitter, google+).
По Европе / Америке (английский желателен, тексты на английском мы предоставляем)
Удаленная работа. Обновление информации на аккаунтах предвидится не очень часто, 1 раз в 1–2 недели.
Требования:
1) понимание логики общения в социальных сетях и того, чем соцсети отличаются друг от друга;
2) умение раскручивать интересные информационные поводы;
3) креативность мышления, стрессоустойчивость, умение работать над несколькими задачами одновременно;
4) интерес к рекламе, социальным медиа и желание развиваться в данной сфере, стремление расти, приносить пользу компании.
Опыт работы в области SMO и SMM приветствуется. Опыт работы в интернете, с интернет-проектами желателен. Собеседование — обязательно.
Прошу направить резюме с указанием желаемой зароботной платы.
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