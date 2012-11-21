SMO-специалист: продвижение в соцсетях

требуется опытный специалист по поддержке корпоративных аккаунтов в социальных сетях (интересует прежде всего Facebook, LinkedIn, Twitter, google+).

По Европе / Америке (английский желателен, тексты на английском мы предоставляем)

Удаленная работа. Обновление информации на аккаунтах предвидится не очень часто, 1 раз в 1–2 недели.

Требования:

1) понимание логики общения в социальных сетях и того, чем соцсети отличаются друг от друга;

2) умение раскручивать интересные информационные поводы;

3) креативность мышления, стрессоустойчивость, умение работать над несколькими задачами одновременно;

4) интерес к рекламе, социальным медиа и желание развиваться в данной сфере, стремление расти, приносить пользу компании.

Опыт работы в области SMO и SMM приветствуется. Опыт работы в интернете, с интернет-проектами желателен. Собеседование — обязательно.

Прошу направить резюме с указанием желаемой зароботной платы.