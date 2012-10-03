Нужен быстрый целевой траффик с соцсетей

Нужно сегодня до 17:00 раскидать приглашения на бесплатный вебинар в тематических группах в социальных сетях. Тематика вебинара: Создание бизнеса с нуля - 10 основных ошибок начинающих. От Вас требуется реальная оценка - количества приглашенных до 17:00 и естессно сколько нужно денег. Наибольший интерес представляет сотрудничество с владельцами тематических групп по бизнесу/бизнес-консалтингу.