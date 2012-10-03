Настройка Яндекс.Директа

Необходимо настроить кампанию в Яндекс.Директе (для создания сайтов):

1. Подобрать 100 ключевых слов с ценой в гарантию до $1 для Москвы

2. Написать эффективные объявления

3. Объединить ключевые слова в логические группы по объявлениям

В отклике напишите ответы:

1. Успешные примеры объявлений?

2. Какая средняя конверсия по вашим объявлениям?

3. Как и из чего складывается цена?

4. Какие средние сроки выполнения?

5. Какую информацию мне необходимо подготовить для вас?

Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.