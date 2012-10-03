Требуется продвижение аккаунта https://twitter.com/proline_rus в сервисе «Твиттер». Сотрудничество только через систему «безопасная сделка».
Настройка Яндекс.Директа
Необходимо настроить кампанию в Яндекс.Директе (для создания сайтов):
1. Подобрать 100 ключевых слов с ценой в гарантию до $1 для Москвы
2. Написать эффективные объявления
3. Объединить ключевые слова в логические группы по объявлениям
В отклике напишите ответы:
1. Успешные примеры объявлений?
2. Какая средняя конверсия по вашим объявлениям?
3. Как и из чего складывается цена?
4. Какие средние сроки выполнения?
5. Какую информацию мне необходимо подготовить для вас?
Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.
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