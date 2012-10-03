Настройка Яндекс.Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки135 просмотров

Необходимо настроить кампанию в Яндекс.Директе (для создания сайтов):

1. Подобрать 100 ключевых слов с ценой в гарантию до $1 для Москвы

2. Написать эффективные объявления

3. Объединить ключевые слова в логические группы по объявлениям

В отклике напишите ответы:

1. Успешные примеры объявлений?

2. Какая средняя конверсия по вашим объявлениям?

3. Как и из чего складывается цена?

4. Какие средние сроки выполнения?

5. Какую информацию мне необходимо подготовить для вас?

Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.

13 лет назад
GoldResource
Антон 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров