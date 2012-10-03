Нужен анализ нынешнего SЕО, а также рекомендации

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок132 просмотра

Нужен анализ нынешнего SEO а также рекоммендации.

Как результат - постоянная работа над 5 проектами.

Детали сайта через ПМ

К кандидату обязательно:

- хороший онлайн через скайп

- опыт работы с Гугл поисковиком (Европа)

- опыт работы с Гугл Аналитикой (сертификат желателен)

- опыт работы / оптимизации PPC

- умение и желание работать; достигать поставленных целей

13 лет назад
Londoner
Соловёв 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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