SEO-анализ сайта конкурента и оценка продвижения

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок147 просмотров

По каким ключевым словам продвигается наш основной конкурент, на каких сайтах (с какими тиЦ и PR) покупает ссылки/ статьи, с какими анкорами, как затачивает страницу под тот или иной запрос и т.д. По итогу нужен подробный отчет.

13 лет назад
jawa123
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
1 день
Выражаю глубокую признательность и благодарность Александру за высокий уровень профессионализма, за умение решать задачи, учитывая пожелания заказчика. С такими людьми, как Александр, просто приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад