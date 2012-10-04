Продвижение / модерация групп в соцсетях

Рыболовный магазин в поисках исполнителя на продвижение магазина в соцсетях – файсбук и однокласники.

Цели:

- увеличение трафика ЦА с соцсетей в магазин и обратно

- увеличение узнаваемости компании в интернете.

Задачи:

- администрирование группы

- планомерное наполнени

- общение

- проведение акций

- увеличение целевой аудитории группы.

KPI:

- переходы с группы на сайт

- заказы с группы

- прирост участников группы

- активность группы (сообщения)

От вас ЧЕТКОЕ и РАЗВЕРНУТОЕ предложение с ПРИМЕРАМИ работ групп интернет-магазинов, списком работ который вы выполняете, статистика по переходам / продажам с вашим продвижением (можно не называя клиента) – процент переходов с групп, прирост продаж и т.п.