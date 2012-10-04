Сделать sitemap и robots.txt для 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки153 просмотра

Есть 2 сайта которые были повреждены, сейчас восстановлены.

auto-asm.ru/ (hostcms )

и

www.suvenirka-tut.ru/ (самопис, натянутый на netcat)

Для каждого из них требуется составить "правильный" robots.txt и sitemap (который сам обновляется)

и объяснить почему именно так

Цены, сроки?

13 лет назад
TatyanaMS
Татьяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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