Сделать sitemap и robots.txt для 2-х сайтов

Есть 2 сайта которые были повреждены, сейчас восстановлены.

auto-asm.ru/ (hostcms )

и

www.suvenirka-tut.ru/ (самопис, натянутый на netcat)

Для каждого из них требуется составить "правильный" robots.txt и sitemap (который сам обновляется)

и объяснить почему именно так

Цены, сроки?