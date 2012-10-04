SEO-аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок180 просмотров

Требуется провести SEO Аудит сайта. Над проектом работает оптимизатор в течении полных 3 месяцев. Нужно проверить его работу. Отчет обязателен. За ссылкой на сайт в личку.

13 лет назад
Clint2ip
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров