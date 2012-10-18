Студии и компании просьба не пытаться беспокоить! Нужен разработчик на платформе iOs. Разработка пользовательского приложения с возможностью регистрации, подписки, публикации. Также реализовать готовое приложение с Android на iOs (iPad, iPad Mini, iPhone ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Студии и компании просьба не пытаться беспокоить! Нужен разработчик, как по отдельности, так и в одном лице, для Android и iOs. Разработка пользовательского приложения с возможностью регистрации, подписки, публикации. Подробнее после предоставления Вашего портфолио. Если ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется провести SEO Аудит сайта. Над проектом работает оптимизатор в течении полных 3 месяцев. Нужно проверить его работу. Отчет обязателен. За ссылкой на сайт в личку.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать приложение игорной тематики, слоты, карточные игры. Интегрировать имеющиеся игровые автоматы (Игрософт, Гаминатор) под платформу iOS и Android. Важно! Сделать автоматы либо на HTML 5, либо другой платформе, чтобы они отображались на ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад