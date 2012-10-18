Студии и компании просьба не пытаться беспокоить! Нужен разработчик, как по отдельности, так и в одном лице, для Android и iOs. Разработка пользовательского приложения с возможностью регистрации, подписки, публикации. Подробнее после предоставления Вашего портфолио. Если ...