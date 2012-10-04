Игровое приложение iOs, Android

Здравствуйте! Требуется разработать приложение игорной тематики, слоты, карточные игры.

Интегрировать имеющиеся игровые автоматы (Игрософт, Гаминатор) под платформу iOS и Android.

Важно! Сделать автоматы либо на HTML 5, либо другой платформе, чтобы они отображались на Apple устройствах в WEB.

Разработать карточные игры (Дурак, Козел, Бура, Девятки).

Дизайн самой оболочки приложения имеется готовое. За подробностями в личку.