Игровое приложение iOs, Android

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте! Требуется разработать приложение игорной тематики, слоты, карточные игры.

Интегрировать имеющиеся игровые автоматы (Игрософт, Гаминатор) под платформу iOS и Android.

Важно! Сделать автоматы либо на HTML 5, либо другой платформе, чтобы они отображались на Apple устройствах в WEB.

Разработать карточные игры (Дурак, Козел, Бура, Девятки).

Дизайн самой оболочки приложения имеется готовое. За подробностями в личку.

AndroidHTMLiOS
13 лет назад
Clint2ip
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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