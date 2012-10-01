IPhone/iPad приложение, работающее с гироскопом

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки154 просмотра

Необходимо разработать программу для iPhone/iPad, демонстрирующую поведение шарика на плоскости. Наклон плоскости определяется встроенным в устройство гироскопом. На плоскости присутствуют препятствия простой формы различной упругости. Подробное ТЗ прикреплено. В запросе прошу указать Ваши сроки, оплату, другие Ваши условия.

Требуется человек для постоянного сотрудничества, задач будет больше. Большим плюсом будет возможность приехать в Москву на встречу и лично сдать работу/получить следующую задачу.

13 лет назад
notcare
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

5wards
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

5wards
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад