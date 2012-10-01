IPhone/iPad приложение, работающее с гироскопом

Необходимо разработать программу для iPhone/iPad, демонстрирующую поведение шарика на плоскости. Наклон плоскости определяется встроенным в устройство гироскопом. На плоскости присутствуют препятствия простой формы различной упругости. Подробное ТЗ прикреплено. В запросе прошу указать Ваши сроки, оплату, другие Ваши условия.

Требуется человек для постоянного сотрудничества, задач будет больше. Большим плюсом будет возможность приехать в Москву на встречу и лично сдать работу/получить следующую задачу.