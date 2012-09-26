SIP клиент для Iphone и Android

Здравствуйте,

Хотелось бы заказать написание сип-клиента, привязанного к определенному провайдеру. Аналог Bria (IPhine). Только добавить отображение баланса.

От вас жду сроки и стоимость.

PS

Сообщения типа, я готов взяться - это не о чем. Пишите конкретно 1) Сроки 2) Стоимость 3) Платформа (Если вы будете писать только под одну платформу, а не на обе сразу)

Спасибо заранее!