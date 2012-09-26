Ищем дизайнера для разработки интерфейса приложения под Android и iOS. Опыт обязателен. Подробное ТЗ вышлю. В случае успешного сотрудничества возможны постоянные заказы.
Windows phone 7. Symbian Anna/Belle
нужен разработчик или команда
модули
авторизация на сервере
прием данных с сервера, отображение
получение данных от facebook api, vk api, forthsquare api
qr reader
push notifications
подробности тз и бюджет – при личном общении
присылайте список выполненных работ и контакты – скайп и телефон на почту
Заявки фрилансеров
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