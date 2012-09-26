Создание приложения под WP 7.5 (7.8) - 8.0

Нужно создать приложение с нуля. Приложение-будильник. Сигнал поступает при достижении пользователем заданной точки на карте. Пользователь отмечает на карте нужную ему точку и указывает радиус срабатывания. При достижении телефоном данной точки будет выдаваться сигнал/сообщение.

Примерный алгоритм использования.

Пользователь приложения знает, что ему нужно что либо сделать в заданном месте, вспомнить о чем-то и т.д.

Заходит в приложение и вбивает адрес (наверняка нужна интеграция с картами Nokia) или делает двойной тап в нужном месте на карте. В диалоговом окне вводит радиус действия. Выбирает сигнал и о чем напомнить (вводит заметку).

Телефон по GPS отслеживает свое местоположение и при достижении точки срабатывает сигнал.

Интересует разработка с нуля. Интерфейс и программная часть.

Бюджет - 400$