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Создание приложения под WP 7.5 (7.8) - 8.0
Нужно создать приложение с нуля. Приложение-будильник. Сигнал поступает при достижении пользователем заданной точки на карте. Пользователь отмечает на карте нужную ему точку и указывает радиус срабатывания. При достижении телефоном данной точки будет выдаваться сигнал/сообщение.
Примерный алгоритм использования.
Пользователь приложения знает, что ему нужно что либо сделать в заданном месте, вспомнить о чем-то и т.д.
Заходит в приложение и вбивает адрес (наверняка нужна интеграция с картами Nokia) или делает двойной тап в нужном месте на карте. В диалоговом окне вводит радиус действия. Выбирает сигнал и о чем напомнить (вводит заметку).
Телефон по GPS отслеживает свое местоположение и при достижении точки срабатывает сигнал.
Интересует разработка с нуля. Интерфейс и программная часть.
Бюджет - 400$
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